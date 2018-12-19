Son Dakika Haberleri: İş ve cemiyet dünyası Türkiye’nin değerleri için buluştu

İş ve cemiyet dünyası Türkiye’nin değerleri için buluştu

2 saat önce

Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni, Pınar Erez'in ev sahipliğinde Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti.

İş ve cemiyet dünyası Türkiye’nin değerleri için buluştu, System.String[]
Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni, Pınar Erez'in ev sahipliğinde Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti. Zirve kapsamında 19 markanın yöneticilerine ödüllerini takdim edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:12 

Pınar, Esma Sultan Yalısı, Türkiye, Ekonomi
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