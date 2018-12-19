İş ve cemiyet dünyası Türkiye’nin değerleri için buluştu
2 saat önce
Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni, Pınar Erez'in ev sahipliğinde Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti.
Değer Zirvesi ve Türkiye
'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni, Pınar
Erez'in ev sahipliğinde Esma Sultan Yalısı
'nda gerçekleşti. Zirve kapsamında 19 markanın yöneticilerine ödüllerini takdim edildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:12
Evde Yaptığı Sahte İçki, Talihsiz Vatandaşın Sonu Oldu
ABD'nin Suriye'deki Tüm Askerlerini Çekmeyi Düşündüğü Açıklandı
Türkiye'nin Merak Ettiği Elif Öğretmen Olayı ile İlgili Mahkeme Kararını Verdi
Ruhani, ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gösterdiği Tavrı Övdü