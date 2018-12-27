Son Dakika Haberleri: İş Yeri Yangını

İş Yeri Yangını

1 saat önce

Besni ilçesindeki elektrikçinin deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Besni ilçesindeki elektrikçinin deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İlçenin Korupınar Mahallesi'nde Ahmet Yıldırım'a ait elektrikçi dükkanının deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında iş yerinin deposunda hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:29 Kaynak: AA

Ahmet Yıldırım, Besni, Güncel
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