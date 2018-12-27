İş Yeri Yangını
1 saat önce
Besni ilçesindeki elektrikçinin deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Besni
ilçesindeki elektrikçinin deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
İlçenin Korupınar Mahallesi'nde Ahmet Yıldırım
'a ait elektrikçi dükkanının deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında iş yerinin deposunda hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:29 Kaynak: AA
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