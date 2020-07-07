İşaret diliyle Ormanya'yı tanıdılar - Son Dakika

İşaret diliyle Ormanya'yı tanıdılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ormanya çadır kamp alanına gelen işitme engelli ailelere Doğal Yaşam Parkını işaret dili ile tanıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ormanya çadır kamp alanına gelen işitme engelli ailelere Doğal Yaşam Parkını işaret dili ile tanıttı.

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Kocaeli'de düzenlenen ve 'Bağımlı Olma Özgür Ol' sloganıylaİstanbul, Sakarya, Eskişehir, Bursa ve Kocaeli'den işitme engelli vatandaşların katıldığı "İşaret Kamp" etkinliği, Ormanya otoparkında gerçekleştirildi. 2 günlük kamp yapmak için gelen işitme engelli vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı işaret dili tercümanları eşlik etti. Kamp süresi boyunca işitme engelli vatandaşlar doğa yürüyüşleri yaptı. Vatandaşlar, işaret dili tercümanı sayesinde Ormanya'da bulunan Çocuk Hayvanat Bahçesi, Vahşi Yaşam Alanı, Ormanköy, Kuş Gözlem Alanı, Yaban Hayatı Alanlarını gezdi. Gezilen her yer, işaret dili ile işitme engelli vatandaşlara anlatıldı.


Ormanya'yı çok beğendiklerini ifade eden İşaret Kamp Lideri Armağan Aydemir, "İşaret kampımızın amacı toplumu zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek. Bunun için sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların olumsuz ve yıkıcı etkilerinin farkına varmaları ve bu tarz alışkanlıklardan uzak durmaları hedefliyoruz. Bundan dolayı belli aralıklarla kamplar düzenliyoruz. Bu kampımızı Kocaeli'de yaptık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizim için bir işaret tercümanı gönderdi. Onun sayesinde Ormanya'yı tanıdık" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşaret diliyle Ormanya'yı tanıdılar - Son Dakika
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