İşçi servisi midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşçi servisi midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

İşçi servisi midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 8 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Kapaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Manisa il merkezinden Akhisar yönüne giden 35 KJH 66 plakalı TIR bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü de yavaşladı. Bu sırada en arkadan gelen 35 HAN 93 plakalı bir diğer TIR ise, midibüse arkadan çarptı. Minibüs her iki tırın arasında kalarak hurdaya döndü. Kazada servis midibüsündeki 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Ölen kişinin cesedi

Kazaya karışan araçlar

Genel ve Detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),


Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:44 Kaynak: DHA
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