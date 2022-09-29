Filistinli çocuk, İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Filistinli çocuk, İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetti

29.09.2022 14:19
Filistinli çocuk, İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinden kaçarken yüksek bir yerden düştüğü belirlenen 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman, kaldırıldığı Beyt Cala Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Filistinli çocuğun ailesi, 7 yaşındaki Reyyan'ın İsrail askerlerinden kaçarken düştüğünü aktardı.

İsrail ordusundan ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli çocuk, İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinli çocuk, İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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