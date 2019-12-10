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Isınmak için girdiği kamyonette çıkan yangında can verdi

6 saat önce

ANTALYA'da, uzun süredir park halindeki hurda kamyonete ısınmak için girdiği değerlendirilen kimliği belirsiz erkek, sabah saatlerinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Isınmak için girdiği kamyonette çıkan yangında can verdi, System.String[]
ANTALYA'da, uzun süredir park halindeki hurda kamyonete ısınmak için girdiği değerlendirilen kimliği belirsiz erkek, sabah saatlerinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Kepez ilçesinde Altınova Menderes Mahallesi Akın Sokak'taki olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Aynı sokaktaki boş alanda yaklaşık 2 yıldır park halinde bulunan 32 AE 975 plakalı kamyonetin yandığını gören mahalle sakinleri, bahçe hortumlarıyla alevlere müdahale etti. Vatandaşlar yaklaşık 10 dakika süren çaba sonunda aracı söndürdü. Aracın iç kısmını kontrol eden vatandaşlar, yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem alınmasından sonra Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, yangının çıkış nedenini ve cesedin kimliğini belirlemek için inceleme başlattı.

'SİLAH SESİ ZANNETTİK'

Görgü tanıklarından ve yanan kamyonete müdahale eden Cavit Pınar, patlama sesiyle kendilerini dışarı attığını, yanan aracı görünce hemen müdahale ettiklerini söyledi. Diğer vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdüklerini anlatan Pınar, "Yangını söndürdükten sonra aracın motor kısmını açmaya çalışırken cesedi gördüm. Ondan sonra araçtan uzaklaşarak polise haber verdik. Kim olduğunu bilmiyoruz. Isınmak ve yağmurdan korunmak için araca bindiğini düşünüyoruz" dedi.

Bir başka mahalleli ise yangından dolayı aracın camlarının patladığını, olaydan bu şekilde haberdar olup dışarı çıktıklarını söyledi.


- Antalya
Antalya, Kepez, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:56 Kaynak: DHA
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