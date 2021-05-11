İskender Paydaş, Türkiye'nin her yerinden müzisyenleri "19 Mayıs video sahnesine" davet ediyor - Son Dakika

Müzisyen İskender Paydaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ortak bir sahne oluşturacak.

Türkiye'nin her yerinden müzisyenler "Adımız 19 Mayıs" şarkısını seslendirdikleri ya da herhangi bir enstrüman ile performans sergiledikleri videoları "adimiz19mayis@gmail.com" adresine göndererek projeye katılım sağlayabilecek.

Sözü, İskender Paydaş ve Kamufle'ye, müziği yine Paydaş'a ait olan "Adımız 19 Mayıs" adlı parça için hazırlanan videoda, geçen yıl Tarkan Gözübüyük, Metin Türkcan, Aykan İlkan, Burak Gürpınar, Harun Tekin, Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Özgür Can Öney, Kamufle, DJ Funky C, Şebnem Keskin, Ozan Ünlü, Özge Metin, Cemre Kabas, Cenk Ünlü, Muzaffer Kalyoncu, Murat Cem Ergül ve Leyan Senay'dan oluşan Yıldızlar Orkestrası ile Nilüfer Gençlik Orkestrası yer almıştı.

Şarkıyı, sözlerini indirmek ve şarkı sözlerinin yer aldığı videoyu izlemek için

"https://tinyurl.com/adimiz19mayis" adresi ziyaret edilebilir.