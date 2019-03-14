Son Dakika Haberleri: İşkur'dan Gençlere Özel Program

İşkur'dan Gençlere Özel Program

53 dakika önce

Çalışma ve İş Kurumu Mardin İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle 4. kariyer günleri düzenledi.

İşkur'dan Gençlere Özel Program, System.String[]
Çalışma ve İş Kurumu Mardin İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle 4. kariyer günleri düzenledi. Programda üniversite öğrencilerine İŞKUR imkan ve avantajları anlatıldı.

Mardin'de üniversiteli gençlere İŞKUR İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle "İŞKUR Kampüste" etkinliği düzenledi. Atatrük Kültürü Merkezi'nde düzenlenen programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça, vali yardımcıları, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın ve üniversite öğrencileri katıldı.

Gençlere İŞKUR imkanları ve kişisel gelişim seminerine verildi. Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Ahmet Şerif İzgören, gençlerle bir araya gelerek iş hayatında başarıya giden yolları anlattı.

Gençlerin iş hayatına yönelik sorularının yanıtlandığı programda konuşan İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın, gençlere İŞKUR aracılığı ile sunulan kariyer fırsatlarından faydalanması için kariyer günlerinin düzenlendiğini ifade ederek programın gençlere hayırlı olmasını diledi. Üniversite öğrencilerine "İŞKUR Kampüste" projesiyle CV hazırlama, mülakat ve eğitim fırsatlarını değerlendirmede yeni bir deneyim kazandırılması hedefleniyor. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:09 Kaynak: İHA

Artuklu Üniversitesi, Mardin, İŞKUR, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İŞKUR, 2019 Yılında 1 Milyon 350 Bin Kişiyi İşe Yerleştirecek HDP'li Ahmet Türk'ten Beka Sorusuna PKK Cevabı: Bu Nasıl Çelişki?

Hastane Binasına Asılan Binali Yıldırım Afişi İndirildi Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 14:02:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşkur'dan Gençlere Özel Program
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]