İslahiye'de 4 Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İslahiye'de 4 Trafik Kazası: 8 Yaralı

İslahiye\'de 4 Trafik Kazası: 8 Yaralı
26.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep İslahiye'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen 4 trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.

M.Ç. (54) idaresindeki 63 AEU 982 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda M.Ş. (23) yönetimindeki 27 DG 606 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, M.Ş ile yolcu E.K. (45) yaralandı.

İkinci kaza Atatürk Mahallesi Otogar altı Fatih Kavşağı'nda yaşandı. U.Ç. (26) yönetimindeki 33 ADZ 778 plakalı otomobile, Ş.K. (45) idaresindeki 31 ADY 294 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Üçüncü kazada ise O.Y. (27) idaresindeki 27 AOU 145 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Hatay Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen E.G. (45) yönetimindeki 27 AYZ 687 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü O.Y. ile E.G ve diğer motosiklette yolcu konumunda bulunan M.S.K. (37) yaralandı.

Dördüncü kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpan M.A. (54) idaresindeki 27 SS 184 plakalı kamyonete Gaziantep Bulvarı Dispanser Kavşağında arkadan gelen F.Y. (38) idaresindeki 44 AJJ 781 otomobil çarptı.

Kazada sürücüler M.A. ile F.Y yaralandı.

Yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Gaziantep, İslahiye, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye'de 4 Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
11:25
Transferde Ozan Kabak bombası Süper Lig’e dönüyor ama Galatasaray’a değil
Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil
11:06
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 11:42:03. #7.11#
SON DAKİKA: İslahiye'de 4 Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.