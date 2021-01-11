İslahiye'deki tarihi alanlarda inceleme - Son Dakika

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak ve beraberinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri İslahiye ilçesindeki tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi??????? ile Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda inceleme çalışmalarında bulundu.

Çomak ve beraberindekiler, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda 2021 yılı turizm sezonu öncesi ve Gaziantep Müze Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık stratejik plan ( 2021-2025) çerçevesinde ören yerlerinde güvenlik tedbirlerine yönelik iş ve işlemler, çevre düzenlemesi, ziyaretçi karşılama merkezleri, kazılar gibi yapılması gereken konularla ilgili bakanlık yetkilileriyle yapılması gereken uygulamalara yönelik belirlenen hususlar üzerinde inceleme yaptı.