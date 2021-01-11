İslahiye'deki tarihi alanlarda inceleme - Son Dakika

İslahiye'deki tarihi alanlarda inceleme
11.01.2021 12:35
Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak ve beraberinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri İslahiye ilçesindeki tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi??????? ile Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda inceleme çalışmalarında bulundu.
Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak ve beraberinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri İslahiye ilçesindeki tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi??????? ile Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda inceleme çalışmalarında bulundu.
Çomak ve beraberindekiler, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda 2021 yılı turizm sezonu öncesi ve Gaziantep Müze Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık stratejik plan ( 2021-2025) çerçevesinde ören yerlerinde güvenlik tedbirlerine yönelik iş ve işlemler, çevre düzenlemesi, ziyaretçi karşılama merkezleri, kazılar gibi yapılması gereken konularla ilgili bakanlık yetkilileriyle yapılması gereken uygulamalara yönelik belirlenen hususlar üzerinde inceleme yaptı.
Son Dakika İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi "Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi