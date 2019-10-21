Islam Slimani yine coştu!

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde sadece 1 gol atabilen Islam Slimani, Fransa'da Monaco formasıyla gollerini atmaya devam ediyor.



Fransa Ligi'nde Monaco, Rennes'i 3-2 yenerken Slimani, karşılaşmada 1 gol ve 1 asist ile oynadı.



FRANSA, SLIMANI'Yİ KONUŞUYOR



Cezayirli futbolcu, böylece 7 maçta 5 gol ve 6 asiste ulaştı. Fransa'da en çok gole katkı yapan oyuncuların başında gelen Slimani, bu sezon Fenerbahçe'deki performansından çok ayrı bir oyun ortaya koyuyor.



Monaco'nun diğer gollerini ise Wissam Ben Yedder kaydetti.



