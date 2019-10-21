Son Dakika Haberleri: Islam Slimani yine coştu!
Son Dakika Spor Islam Slimani yine coştu!

Islam Slimani yine coştu!

1 saat önce

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde sadece 1 gol atabilen Islam Slimani, Fransa'da Monaco formasıyla gollerini atmaya devam ediyor.

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Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde sadece 1 gol atabilen Islam Slimani, Fransa'da Monaco formasıyla gollerini atmaya devam ediyor.


Fransa Ligi'nde Monaco, Rennes'i 3-2 yenerken Slimani, karşılaşmada 1 gol ve 1 asist ile oynadı.


FRANSA, SLIMANI'Yİ KONUŞUYOR


Cezayirli futbolcu, böylece 7 maçta 5 gol ve 6 asiste ulaştı. Fransa'da en çok gole katkı yapan oyuncuların başında gelen Slimani, bu sezon Fenerbahçe'deki performansından çok ayrı bir oyun ortaya koyuyor.


Monaco'nun diğer gollerini ise Wissam Ben Yedder kaydetti.


Fenerbahçe, Rennes, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:46 
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