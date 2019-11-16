Son Dakika Haberleri: İsmail Fazıl Atabay'ın ilk şiir kitabı yayınlandı
Son Dakika 3. Sayfa İsmail Fazıl Atabay'ın ilk şiir kitabı yayınlandı - Son Dakika

İsmail Fazıl Atabay'ın ilk şiir kitabı yayınlandı

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sinema ve tiyatro alanında çalışmalar yapan İsmail Fazıl Atabay'ın ilk şiir kitabı yayınlandı.

İsmail Fazıl Atabay'ın ilk şiir kitabı yayınlandı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sinema ve tiyatro alanında çalışmalar yapan İsmail Fazıl Atabay'ın ilk şiir kitabı yayınlandı.


Uzun yıllar şiir, tiyatro, sinema gibi alanlarla yaşadığı bölgede farklı çalışmalar yapan ve toplumun aydınlatılmasına emek veren Atabay, bu süreçte biriken şiirlerini bir kitapta topladı.


Akabay'ın, ayrılıklar, vedalar, kavuşmalar, hasretler ve aşk üzerine yazdığı şiirlerinin bazıları yayınlandığı başka mecralarda büyük beğeni toplamıştı.


İsmail Fazıl Atabay'ın ilk şiir kitabı "Deva-i kalb şiirleri" bütün seçkin kitapçılarda ve internet üzerinden satışa sunuldu. - KÜTAHYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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