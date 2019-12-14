İsmail Kartal: "Buraya hocalar gelir, gider. Taraftarlardan özür diliyoruz..." - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Buraya hocalar gelir, gider. Taraftarlardan özür diliyoruz...' - Son Dakika Spor

İsmail Kartal: "Buraya hocalar gelir, gider. Taraftarlardan özür diliyoruz..."

6 saat önce

İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "İlk devre iki net pozisyon var. Rakip ise iki kere geldi.

İsmail Kartal:

İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "İlk devre iki net pozisyon var. Rakip ise iki kere geldi. Sadece hızlı hücumlarda arkaya atılan toplarla golü buldular. İkinci golleri karambolden geldi." diye konuştu.


Karşılaşmanın ikinci yarısındaki oyunlarına övgüde bulunan Kartal, "İkinci yarı belkide bu sezonun en iyi maçını çıkardık. Erken gol bulabilsek, maçı çevirebilirdik ama olmadı. Bu tür maçlarda 6-7 pozisyona girip atamıyorsak, kendimizi eleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.


Taraftarların tepkilerinde haklı olduğunun altını çizen Kartal, şunları söyledi:


"Taraftar takımın kazanmasını ister. Ben de bunu bekliyor ve istiyorum. Maç oynanırken, penaltı atarken, oyuna oyuncu girerken takımın desteklenmesini beklerim. Buraya hocalar gelir, gider. Taraftarların beni değil takımı desteklemelerini beklerim. Taraftarlarımızı üzdük. Biz daha üzgünüz. Onlardan özür diliyoruz. Önümüzde iki maç var. Alabileceğimiz kadar puan elde edip, toparlanmaya çalışacağız."


- Havutçu: "Bu galibiyet bizi moral olarak yukarı taşıyacaktır"


Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, maça iyi hazırlandıklarını ve rakibi iyi analiz ettiklerini kaydetti.


Önemli bir galibiyet aldıklarına dikkati çeken Havutçu, "Çaykur Rizespor son üç maçını içeride kazanmıştı. Kendi evinde iyi oynuyordu. Maç analizimiz istediğimiz gibi iyi gitti. Belki birkaç pozisyon verdik ama istediğimiz golü bulduktan sonra oyun istediğimiz şekilde gelişti. Bu galibiyet bizi moral olarak yukarı taşıyacaktır. Hedefimiz, kalan iki maçı kazanıp, devre arasına maksimum puan ile girmek." şeklinde konuştu.


İsmail Kartal, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bir gol atsak maçı çevirirdik
Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize

Son Dakika Haberleri
01:26 Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika Spor
01:00 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "Puan almak büyük mutluluk" - Son Dakika Spor
00:40 Galatasaray'da Marcao'nun eşi Pan Teixeira isyan etti! - Son Dakika Spor
00:10 Tümer Metin: "Galatasaray'da Fatih Terim..." - Son Dakika Spor
00:02 Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 01:35:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsmail Kartal: "Buraya hocalar gelir, gider. Taraftarlardan özür diliyoruz..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]