İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok

FOX TV'de sabah Çalar Saat programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki "Gör Beni" adlı kanalına konuk oldu. Özel yaşamına ve merak edilenlere dair açıklamalarda bulunan Küçükkaya, "Programıma son derece bağlıyım, 20 yıl daha bu işi yapabilirim" dedi.

"BAMBAŞKA BİR SABAH HABERİ YAPIYORUM"

Küçükkaya, Armağan Çağlayan'ın "Fatih Portakal ayrılınca size teklif geldi mi?" sorusu karşısında, "Sizce geçmeli miydim? Ben tam yaz ayında, ağustosun ortasında yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk beni aradı. Neredesin dedi, arabadaydım tatile gidiyorum dedim. "Gitmesen, yarın bir görüşelim. Önemli bir konu var" dedi. Noldu deyince "Fatih bırakıyor" dedi, "2 hafta önce söyledi, aracılar gönderdim. Hiçbiri ikna edemedi, bırakıyor" dedi. Şaşırdım ve üzüldüm. Biz Fatih'le 7 yıldır beraber yapıyorduk. Ben bir kere sabahı seviyorum. İkincisi, alışmışım ve yapıma uygun, bambaşka bir sabah haberi yapıyorum. Ben bunu bırakmak istemedim, ben mutluyum" şeklinde konuştu.

"FATİH PORTAKAL İLE YEMEK YEMİŞLİĞİM YOK"

"Fatih Portakal ile iyi bir ikili gibi gözüküyordunuz, şu anda yapılacak ilk genel seçimde Selçuk Tepeli ile aynı uyumu gösterir misiniz" sorusu üzerine ise İsmail Küçükkaya, "Ben Fatih Portakal ile kanka değilim, oturup yemek yemişliğim yok. Birkaç kere Yönetim Kurulu Başkanı, Doğan Şentürk, Fatih ve ben kuru fasulye yemeğe gittik, yılda birkaç kez o kadar. Ben Fatih Portakal'ı severim, 7 yıl boyunca cesur bir şey yaptı. Sonrasında bırakmak istedi, Fatih'le de konuştum. Ama bir karar verdi, kendi kararı. Kanka değiliz ama işini iyi yapma gayreti içinde olan iki gazeteci olarak seçimleri sunduk" ifadelerinde bulundu.