İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 392'ye çıktı - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 392'ye çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 392'ye yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 392'ye yükseldi.

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Bakanlık, Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürürken, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaştı.

Dün 28 bin 388 olarak verilen toplam ölü sayısı bugün 4 artırılarak, 28 bin 392 olarak güncellendi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 24 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Madrid (9) özerk yönetiminde bulunduğu görüldü.

PCR testlerine göre, son 24 saatte 124 artan vaka sayısının, toplamda 252 bin 130'a yükseldiği bilgisi verildi.

İspanya genelinde mevcut durumda 47 yerde Kovid-19'da ikinci dalga olduğu açıklanırken, bunlardan Katalonya ve Galisya bölgelerindeki iki ilçede yeni vaka artışı nedeniyle alınan karantina kararları devam ediyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1629'a çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 287 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 44 bin 416'ya yükseldiği bildirildi.

Yeni vakaların yüzde 72'sinin başkent Lizbon ve çevresinde tespit edildiği kaydedildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısının ise 29 bin 445'e çıktığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 392'ye çıktı - Son Dakika
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