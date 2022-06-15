İspanya'da son 20 yılın en sıcak haziran ayı yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya'da son 20 yılın en sıcak haziran ayı yaşanıyor

15.06.2022 12:27
İspanya'da son 20 yılın en sıcak haziran ayı yaşanıyor

İspanya'da hava sıcaklığının 44 dereceye ulaşmasıyla son 20 yılın haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

İspanya'da hava sıcaklığının 44 dereceye ulaşmasıyla son 20 yılın haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Ülkeyi bir haftadır etkileyen ve hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilen sıcak hava dalgası, kuzeyde Asturias ve güneybatıdaki Kanarya Adaları dışında İspanya'nın tamamını etkisi altına aldı.

Güneydeki Endülüs bölgesinin iki önemli kenti Sevilya ve Kurtuba'da hava sıcaklığı 44 dereceye kadar çıkarken, Madrid, Toledo, Zaragoza gibi kentlerde de 40 dereceyi buluyor.

İspanya'nın 11 özerk yönetiminde hava sıcaklıklarından dolayı yerel yönetimlerce ikinci dereceden öneme sahip olan turuncu alarma geçilirken yetkililer, günün en sıcak saatlerinde güneşe çıkılmaması, bol su tüketilmesi, şapka ve koruyucu kullanılması tavsiyelerinde bulunuyor.

Ayrıca Malaga'da geçen hafta 3 bin 500 hektardan fazla ormanlık alanın yandığı hatırlatılarak, orman yangınları riskine karşı da uyarılar yapılıyor.

Meteoroloji uzmanları son 20 yılın en sıcak haziran ayının yaşandığını, hava sıcaklıklarının cumartesiden önce düşüşe geçmeyeceğini belirtiyor.

YORUMLAR
500
Başkentte Türkiye-İspanya İş Birliği Toplantısı başladı Başkentte Türkiye-İspanya İş Birliği Toplantısı başladı Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını devraldı Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını devraldı Kişida, NATO Liderler Zirvesi'ne katılan ilk Japon başbakan olacak Kişida, NATO Liderler Zirvesi'ne katılan ilk Japon başbakan olacak
Kaynak: AA

Kanarya Adaları, Endülüs, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da son 20 yılın en sıcak haziran ayı yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:11:51. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya'da son 20 yılın en sıcak haziran ayı yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement