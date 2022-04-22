Isparta'da öğrenciler okul duvarlarına deniz canlılarını resmetti - Son Dakika
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Isparta'da öğrenciler okul duvarlarına deniz canlılarını resmetti

22.04.2022 13:37
Isparta'da öğrenciler okul duvarlarına deniz canlılarını resmetti

Isparta'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okul içindeki duvarlara sanatsal çalışmalar yaptı.

Isparta'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okul içindeki duvarlara sanatsal çalışmalar yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde başlatılan Çevre Dostu 1000 Okul projesi kapsamında Isparta'dan belirlenen iki okuldan Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu'nda, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okulun içindeki duvarları süsledi.

Duvarları deniz canlılarıyla süsleyen lise öğrencilerinin yaptığı çalışmalara minik öğrenciler de eşlik etti.

Etkinliğe Milli Eğitim İl Müdürü Erhan Baydur da katıldı.

Proje kapsamında okullarına yönelik yapılan çalışmaları anlatan Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu Müdürü Cengiz Arslan, yapılan çalışmalarla minik öğrencilere çevre bilincinin aşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

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milli eğitim bakanlığı, Isparta, Çiftçi, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da öğrenciler okul duvarlarına deniz canlılarını resmetti - Son Dakika


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