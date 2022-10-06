Isparta haber... Isparta'da narkotik suçlarla mücadelede bir haftada 550 şahıs sorgulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta haber... Isparta'da narkotik suçlarla mücadelede bir haftada 550 şahıs sorgulandı

06.10.2022 17:40
Isparta haber... Isparta'da narkotik suçlarla mücadelede bir haftada 550 şahıs sorgulandı

Isparta haberi... Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından, Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 26 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında yapılan 20 şok uygulamada 550 şahıs sorgulanarak, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 6 şahıs hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 254 zanlı tutuklandı Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 254 zanlı tutuklandı Eskişehir haber! Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 15 şüpheli yakalandı Eskişehir haber! Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 15 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta haber... Isparta'da narkotik suçlarla mücadelede bir haftada 550 şahıs sorgulandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 02:50:04. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta haber... Isparta'da narkotik suçlarla mücadelede bir haftada 550 şahıs sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement