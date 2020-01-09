Isparta'ın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü darp edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'ın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü darp edildi - Son Dakika

Isparta'ın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü darp edildi

6 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde görev yapan Sağlık Müdürü Dr. Deniz Karasu, 3 kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi.

Isparta'ın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü darp edildi, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde görev yapan Sağlık Müdürü Dr. Deniz Karasu, 3 kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi. Darp sonrası saldırgan 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, bugün sabah saatlerinde Çiçekpınar Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, belediye ziyaretinden sonra dışarı çıkan İlçe Sağlık Müdürü Deniz Karasu'nun yanına gelen 3 kişi, kasabadaki aile hekimlerinin merkeze çekildiği gerekçesiyle saldırdı. Saldırıya uğrayan Karasu'nun yere düşerek yaralandığı ve önce ilçedeki hastaneye, ardından da 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.


Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı ve 3 kişinin konuyla ilgili gözaltına alındığı öğrenildi. - ISPARTA

Şarkikaraağaç, Isparta, Karasu, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Beşiktaş Adem Ljajic sakatlandı ve idmanı yarıda bıraktı Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu Otomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadı! Sorduğu sorular şaşırttı

Son Dakika Haberleri
02:46 BBDSO Maurice Steger'i konuk etti - Son Dakika Haber
01:04 Evde yalnız yaşayan kişi uykusunda yangına yakalandı - Son Dakika Haber
00:56 İran Boeing şirketini uçak kazasını araştırma komisyonuna davet etti - Son Dakika Haber
00:18 Başkent'te sokak ortasında cinayet - Son Dakika Haber
00:14 Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika Haber
23:26 İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 02:53:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'ın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü darp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]