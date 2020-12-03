Isparta Valisi Seymenoğlu: "Engellilik herkesçe desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmeli" - Son Dakika

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Seymenoğlu, engellilerin yaşadığı sorunların sadece onları ve ailelerini değil, tüm toplumu ilgilendiren önemli bir konu olduğunu söyledi.

Engellilerin sağlıklarına kavuşmaları, eğitilmeleri ve iş ile sosyal hayata katılımlarının saplanmasının herkesin sorumluluğunda olduğuna değinen Vali Seymenoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur olarak değil, herkes tarafından desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Ülkemizde başarıyla uygulanan sosyal devlet anlayışı, engelli, yaşlı, yoksul ve desteğe ihtiyaç duyan tüm kesimleri kucaklamayı ve onların toplumla kaynaşmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum örgütlerimiz nezdinde, engelli vatandaşlarımızın kendi kendine yetebilmesi, meslek edinmesi, başta eğitim olmak üzere, ekonomik,, sosyal, kültürel ve sportif alanlardan daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla hazırlanan projeler, hızla ve kararlılıkla yaşama geçirilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, toplumla bütünleşmelerini sağlayacak tüm çalışmaların destekçisi olduğumuzu belirterek engelli vatandaşlarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bir ömür dilerim." - ISPARTA