Isparta Yakaören'de geleneksel aşure günü

Isparta merkeze ağlı Yakaören köyünde her yıl birlik beraberlik ve kardeşlik için kaynatılan aşure kazanları bu yıl da kaynadı.



Yakören Köyü'ndeki İsmail Dede Türbesi'nin bulunduğu bölgede düzenlenen yemeğe Vali Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel yemeğe katılan vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve aşure kazanından servis yapan Vali Seymenoğlu, yemeğin ardından Aslan Dede türbesinde dua etti. Aşure geleneğinin asırlardır Yakaören'de devam ettiğini belirten köy muhtarı Ömer Kırtay, yemeğin el birliği yapıldığını söyleyerek kendilerini yalnız bırakmayan Vali Seymenoğlu ve vatandaşlara teşekkür etti. - ISPARTA