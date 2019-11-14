Son Dakika Haberleri: Ispartalı Ayaz Nergiz, Isparta 32 Spor'a marş yazdı
Son Dakika Spor Ispartalı Ayaz Nergiz, Isparta 32 Spor'a marş yazdı - Son Dakika Spor

Ispartalı Ayaz Nergiz, Isparta 32 Spor'a marş yazdı

6 saat önce

Türk Halk Müziği ve Özgün Müzik Sanatçısı Ayaz Nergiz, Isparta 32 Spor için, pembe-yeşilli takıma özel marş yazdı.

Ispartalı Ayaz Nergiz, Isparta 32 Spor'a marş yazdı, System.String[]

Türk Halk Müziği ve Özgün Müzik Sanatçısı Ayaz Nergiz, Isparta 32 Spor için, pembe-yeşilli takıma özel marş yazdı. Ayaz Nergiz yaptığı açıklamada, "Takımımıza ve taraftarımıza moral olması bakımından böyle bir marş yazıp bestelemeye karar verdik. Umarım güzel bir marş ortaya çıkarmışızdır" dedi.


Ispartalı Ayaz Nergiz, Isparta 32 Spor'a destek için marş yazdı. Marşın söz ve müziği Ayaz Nergiz'e ait olurken ekipte, bağlamada Virtüöz Tansu Yurdaarmağan, davulda Ozan İlban ve alt yapıda ise Ata Can Zengin yer aldı.


Isparta 32 Marşı'nın yazarı Ayaz Nergiz, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri'ne yaptığı açıklamada, "Memleketinizin takımının bir marşı olmadığını gözlemledik. Takımımıza ve taraftarımıza moral olması bakımından böyle bir marş yazıp bestelemeye karar verdik. Umarım güzel bir marş ortaya çıkarmışızdır. Bunun yorumunu dinleyici ve taraftarlarımıza bırakıyoruz. Nice galibiyet ve de şampiyonluklarda söylemek dileklerimizle" dedi.


Isparta 32 Spor Marşı'nın sözleri ise şöyle:


"Seninle ağladık, seninle güldük - Şimdi seninle, haydi zirveye - Seninle ağladık, seninle güldük - Şimdi seninle, haydi zirveye - Bizim için oyna, kendin için oyna, arman için oyna, haydi zirveye - Bizim için oyna, kendin için oyna, arman için oyna, haydi zirveye - Isparta bu benzemez başka takıma - Vurduğun gol, haydi zirveye - Isparta bu benzemez başka takıma - Vurduğun gol olsun haydi zirveye - Döktüğüm ter, aldığın nefes - Şanlı bayrağın altında haydi zirveye". - ISPARTA

Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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