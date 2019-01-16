İsrail Askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskında 2 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskında 2 Filistinliyi yaraladı.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Cenin'in Anze beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Askerlere taş atarak karşılık veren belde sakinleri eski araç lastikleri yaktı.



Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, müdahale sonucu biri gerçek, diğeri plastik mermiyle olmak üzere 2 Filistinli yaralandı.



Filistinlilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi edinilemedi.



İsrail askerleri aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle sık sık Filistin beldelerine baskın düzenliyor.

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