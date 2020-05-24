İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzlukla suçlandığı dava, yeniden göreve başladığının ertesi günü Kudüs'te başladı.

70 yaşındaki Netanyahu, görevdeyken bir ceza davasında zanlı olarak hakim karşısına çıkan İsrail'in ilk lideri oldu.

İsrail Başbakanı, yolsuzluk, rüşvet ve görevini kötüye kullanma suçlamaları yöneltiliyor.

Netanyahu suçlamaların siyasi motivasyonla yürütüldüğünü savunuyor.

Kısa süren duruşmada Başbakan Netanyahu, "her ne şekilde olursa olsun kendisinin görevden alınması" için bu suçlamaların yöneltildiğini savundu.

İsrail'de aylar süren siyasi belirsizliğin ardından, Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

Başbakan Netanyahu, muhalefetin hakkındaki dava süresince görevden ayrılması çağrısını reddetmişti.

2009'dan beri Başbakanlık görevini yürüten Likud Partisi lideri Netanyahu, İsrail'in en uzun süre görevde kalan başbakanı. 1996-1999 yılları arasında da bir dönem bu görevi üstlenmişti.

Pazar günü Kudüs Bölge Mahkemesi'ne vardığında Netanyahu gazetecilere, "Alnım ak, sırtım dik bir şekilde burada duruyorum" dedi.

Netanyahu, "Beni alaşağı etmek istediğinizde, güçlü sağcı bir başbakanı, her şey mümkün" dedi.

1 saat süren duruşmada sadece kimliğini doğrulamak için konuşan Netanyahu'nun koronavirüs salgını nedeniyle yüz maskesi taktığı görüldü.

Fransız haber ajansı AFP, bir sonraki duruşma için henüz tarih belirlenmediğini bildirdi. Savunma avukatları birkaç aya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Netanyahu ne ile suçlanıyor?

Netanyahu hakkında Kasım ayında, rüşvet, yolsuzluk ve emniyeti suistimal suçlamalarından soruşturma açılmıştı.

Netanyahu Dosya 1000, Dosya 2000 ve Dosya 4000 olarak bilinen 3 farklı suçla suçlanıyor:

Netanyahu suçlamaları "siyasi bir cadı avı" olarak tanımlıyor ve adını temizleyeceğini söylüyor.

Kudüs Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun duruşmaya katılmama talebini reddetmişti.

İsrail kanunlarına göre, kendisine suçlamalar yönetilen görevdeki bir liderin istifa etmesi zorunlu tutulmuyor, ancak bu konuda bir örnek de bulunmuyor.

Eski Başbakan Ehud Olmert, 2008 yılında yolsuzluk suçlamalarıyla karşılaştığında parti liderliğinden istifa etmiş ancak Netahyahu'nun seçildiği bir sonraki seçimlere kadar teknik olarak başbakanlık görevini yürütmüştü.

İsrail'de Netanyahu'nun başbakanlık görevinden istifa edip etmemesi gerektiğine dair farklı görüşler var. Muhalefet Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunda oturmasının dava nedeniyle savunulamaz olduğunu söylerken, partisi ve destekçileri demokratik seçimlerle iş başına geldiğini ve bu yüzden istifaya zorlanamayacağını söylüyor.

Suçlu bulunması halinde bile, temyiz süreci tamamlanana kadar Netanyahu'nun istifaya zorlanamayacağı kaydediliyor ve tüm bu sürecin aylar ya da yıllar sürmesi bekleniyor.