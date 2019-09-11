İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlenen hava saldırıları İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine biz dizi hava saldırısı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:29 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlenen hava saldırıları İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine biz dizi hava saldırısı düzenlendi.
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarınca, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ve kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine hava saldırıları gerçekleştirildi.
Gazze'den dün İsrail'in Aşdod kentine atılan 2 rokete karşılık düzenlenen hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
İsrail ordusundan, saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.
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