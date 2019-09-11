Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlenen hava saldırıları İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine biz dizi hava saldırısı düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlenen hava saldırıları İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine biz dizi hava saldırısı düzenlendi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarınca, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ve kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine hava saldırıları gerçekleştirildi.

Gazze'den dün İsrail'in Aşdod kentine atılan 2 rokete karşılık düzenlenen hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusundan, saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:29 Kaynak: AA
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