İsrail Güçleri Kubbet'üs Sahra'ya Girişi Engelledi
7 dakika önce
İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, İsrail işgal güçleri himayesindeki Mağrip Kapısı'ndan İsrailli fanatiklerle birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
İsrail
Tarım Bakanı Uri Ariel
, İsrail işgal güçleri himayesindeki Mağrip Kapısı'ndan İsrailli fanatiklerle birlikte Mescid-i Aksa
'ya baskın düzenledi. Mescid-i Aksa'ya alınmayan İsrailliler sinirlenerek Kubbet'üs Sahra'ya girişi engelledi
İsrail işgal güçlerinin girişinin ardından Mescidi Aksa
'nın avlularında gerginlik yaşandı. Kudüs
İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'daki Kubbet'üs Sahra'nın kapılarını kapattığını duyurdu. Mescid-i Aksa muhafızları, kippasını çıkarmayan Bakan Ariel ve fanatikleri Mescid-i Aksa'ya almayınca tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Ariel ve fanatikler, İsrail askerleriyle birlikte Kubbet'üs Sahra'ya Müslümanların girişini engelledi.
İsrail polisinin Kubbet'üs Sahra'yı kuşatmasıyla içindeki cemaat dışarı çıkamadı ve namazlarını kılmak isteyenler içeri giremedi. - KUDÜS
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:05 Kaynak: İHA
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