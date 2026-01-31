İsrail Hava Yolları Güvenlik Önlemlerini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Hava Yolları Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

31.01.2026 04:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İran ile gerilim nedeniyle hava yolu güvenliğini artırmak için acil durum planları yapıyor.

İsrail hava yolu şirketlerinin İran ile artan gerilim ve olası bir askeri saldırı ihtimali karşısında bölgedeki güvenlik durumunun kötüleşmesine yönelik hazırlıklarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

İsrail Hayom gazetesinin havacılık sektöründeki adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, son günlerde çok sayıda senaryoya yönelik kapsamlı operasyonel ve hizmet hazırlıkları yürütülüyor.

Bu kapsamda, belirli uçuşlar ile kiralık uçaklara kısıtlama getirilmesi ihtimali değerlendiriliyor, güvenlik durumunun aniden bozulması halinde İsrail'e ait uçakların yurt dışındaki havaalanlarına tahliyesine yönelik acil durum planları hazırlanıyor.

Aynı kaynaklar, güvenlik kurumları ya da havacılık otoritelerinden yeni talimatlar gelmesi durumunda İsrail uçaklarına park alanı sağlanabilmesi için yabancı havaalanlarıyla önceden koordinasyon kurulduğunu aktardı.

Hizmet tarafında ise hava yolu şirketlerinin, çağrı merkezleri ve satış ofislerini ek personelle güçlendirdiği, yolculara yönelik standart bilgilendirme mesajları hazırladığı ve olası uçuş programı değişikliklerine karşı teknik altyapılarını, beklenen yoğun talebi karşılayacak şekilde uyarladığı belirtildi.

Havacılık sektöründeki kaynaklar, söz konusu hazırlıkların, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliğinin mutlak öncelik olarak ele alındığını ve tüm sürecin güvenlik kurumları ile ilgili otoritelerle tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurguladı.

Cumartesi sabahı itibarıyla başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'ndaki hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiği ancak hava yolu şirketlerinin sahadaki gelişmeleri yakından izleyerek duruma göre yeni kararlar alacağı ifade edildi.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Havacılık, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hava Yolları Güvenlik Önlemlerini Artırıyor - Son Dakika

Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 05:31:36. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Hava Yolları Güvenlik Önlemlerini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.