İsrail Hava Yolları Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

İsrail hava yolu şirketlerinin İran ile artan gerilim ve olası bir askeri saldırı ihtimali karşısında bölgedeki güvenlik durumunun kötüleşmesine yönelik hazırlıklarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

İsrail Hayom gazetesinin havacılık sektöründeki adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, son günlerde çok sayıda senaryoya yönelik kapsamlı operasyonel ve hizmet hazırlıkları yürütülüyor.

Bu kapsamda, belirli uçuşlar ile kiralık uçaklara kısıtlama getirilmesi ihtimali değerlendiriliyor, güvenlik durumunun aniden bozulması halinde İsrail'e ait uçakların yurt dışındaki havaalanlarına tahliyesine yönelik acil durum planları hazırlanıyor.

Aynı kaynaklar, güvenlik kurumları ya da havacılık otoritelerinden yeni talimatlar gelmesi durumunda İsrail uçaklarına park alanı sağlanabilmesi için yabancı havaalanlarıyla önceden koordinasyon kurulduğunu aktardı.

Hizmet tarafında ise hava yolu şirketlerinin, çağrı merkezleri ve satış ofislerini ek personelle güçlendirdiği, yolculara yönelik standart bilgilendirme mesajları hazırladığı ve olası uçuş programı değişikliklerine karşı teknik altyapılarını, beklenen yoğun talebi karşılayacak şekilde uyarladığı belirtildi.

Havacılık sektöründeki kaynaklar, söz konusu hazırlıkların, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliğinin mutlak öncelik olarak ele alındığını ve tüm sürecin güvenlik kurumları ile ilgili otoritelerle tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurguladı.

Cumartesi sabahı itibarıyla başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'ndaki hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiği ancak hava yolu şirketlerinin sahadaki gelişmeleri yakından izleyerek duruma göre yeni kararlar alacağı ifade edildi.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.