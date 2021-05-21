İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti - Son Dakika

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti

21.05.2021 09:44

65'i çocuk 212 Filistinlinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırılar sonrasında İsrail ve Hamas arasında dün gece ateşkes anlaşmasına varıldığı öğrenilmişti. Anlaşmanın sevincini yaşayan binlerce ise Filistinli, ellerinde taşıdıkları bayraklarla kutlama yapmak için Mescid-i Aksa'nın yolu tutarken, bölgeden gelen kutlama görüntüleri de izleyenleri bir hayli duygulandırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler sabah namazında Mescid-i Aksa'ya giderek İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi kutladı. Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin kapılarından tekbirler getirerek Mescid-i Aksa'ya ulaşan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarını selamlayarak sevinç gösterisinde bulundu.

"ÇOK HEYECANLIYDIM SESİM GİTTİ"

Filistinli gazeteci Hamad Al-Najjar'ın, Twitter hesabından paylaştığı videoda ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya doğru harekete geçenlerin sevinci yer aldı. Al-Najjar, videoyu "Canımız kanımız sana feda ey Mescidi Aksa. Çok heyecanlıydım sesim gitti. Allah'a çok şükür bu anlara şahit oldum" notuyla paylaştı.

Binlerce Filistinli, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti

RAMALLAH VE GAZZE ŞERİDİ'NDE DE KUTLAMALAR VARDI

Sabah namazının ardından havai fişekler atan Filistinliler, "canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" ve "Muhammed'in ümmeti boyun eğmez" şeklinde zafer sloganları atarak Aksa'dan ayrıldı. Benzer kutlamalar işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de düzenlendi.

ATEŞKES SAAT 02.00'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti. Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti

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Son Dakika Dünya İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti - Son Dakika Dünya


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