İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 3 kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırıda ayrıca 3 kişi de yaralandığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi - Son Dakika
