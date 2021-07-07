Üye Girişi
İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog, yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog, yemin ederek göreve başladı

07.07.2021 17:41
İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog, yemin ederek göreve başladı, System.String[]

Eski Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog, yemin ederek resmen İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı oldu.

Eski Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog, yemin ederek resmen İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı oldu.

İsrail Meclisinde düzenlenen yemin törenine eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Naftali Bennett'in yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Törende Meclise hitap eden Rivlin, Yahudilerin ve Filistinlilerin bölgede birlikte yaşamayı başaracağına inandığını söyleyerek, "Çocuklarımızın başka bir geleceğe sahip olmalarına izin vermek için güvenimizi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rivlin'in konuşmasının ardından Herzog yemin ederek resmen göreve başladı.

İsrail Meclisinde 2 Haziran'da yapılan oylamada, Herzog ile işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olmak için yarışmıştı.

Herzog, ilk turda 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alarak İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Isaac Herzog kimdir?

Eski Yahudi Ajansı Başkanı olan 60 yaşındaki Isaac Herzog, 1983-1993 yıllarında görev yapan ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu.

Isaac Herzog, 2013-2017 yıllarında İşçi Partisi'nin liderliğini yürütmüştü.

İsrail'de 7 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.

cumhurbaşkanı, Isaac Herzog, Herzog, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog, yemin ederek göreve başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı 17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı 17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı 17:24 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak 17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı 17:05 Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 16:33 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu 15:13 Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi         
18:08
4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı         
17:41
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor         
17:26
Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü         
17:19
Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi         
17:10
F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı         
16:59
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik         
15:27
Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı         
15:01
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 18:29:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog, yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement