İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız

İsrail\'in ABD\'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
08.02.2026 18:20
İsrail'in ABD'ye, İran'ın balistik füze programının belirlediği 'kırmızı çizgiyi' aşması durumunda tek başına saldırı düzenleyebileceği mesajını ilettiği iddia edildi. İlgili güvenlik kaynakları, bu tehditin İsrail için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu vurgularken; başka bir güvenlik kaynağı mevcut süreci, İran'ın balistik füze altyapısına ağır darbe vurmak için "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirdi.

İsrail'in ABD'ye, Tahran yönetiminin, balistik füze programına ilişkin belirledikleri "kırmızı çizgiyi" aşması halinde İran'a tek başına saldırı düzenleyebileceği mesajını ilettiği iddia edildi.

The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrailli savunma yetkilileri, ABD'li muhataplarına İran'ın balistik füze programının İsrail için "varoluşsal bir tehdit" oluşturduğunu ve gerekirse tek başına hareket etmeye hazır olduklarını bildirdi.

İSRAİL: GEREKİRSE TEK BAŞIMIZA SALDIRIRIZ

İsrail'in, İran'ın balistik füze programını dışarıda bırakan ve yalnızca nükleer faaliyetlerin sınırlandırılmasına odaklanan bir anlaşmaya karşı çıktığı basına yansıyor.

Gazeteye konuşan İsrailli bir güvenlik kaynağı, "Amerikalılara, balistik füzeler konusunda belirlediğimiz kırmızı çizgiyi aşması halinde İran'a tek başımıza saldıracağımızı söyledik." ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR FIRSAT"

Söz konusu kaynak, İran'ın henüz bu eşiği geçmediğini ancak Tahran'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, İsrail'in "hareket serbestisini" saklı tuttuğunu ve İran yönetiminin "İsrail'in varlığını tehdit edecek ölçekte stratejik silah sistemlerini" yeniden işler hale getirmesine izin vermeyeceklerini öne sürdü.

Haberde görüşlerine yer verilen bir diğer İsrailli güvenlik yetkilisi ise mevcut süreci, İran'ın balistik füze altyapısına ağır darbe vurmak için "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirdi.

SALDIRI PLANLARINI PAYLAŞTILAR

İsrailli yetkililerin son haftalarda ABD'li muhataplarıyla gerçekleştirdiği üst düzey temaslarda, İran'ın füze üretim altyapısını ortadan kaldırma niyetini dile getirdiği aktarılan haberde, askeri yetkililerin İran'ın balistik füze programını sekteye uğratmak için kritik üretim tesislerine saldırı planlarını paylaştıkları belirtildi.

Gazeteye konuşan bir İsrailli askeri yetkili ise, "Endişe verici olan, birkaç hedef vurulduktan sonra zafer ilan edilmesi ve sonrasında ortaya çıkacak sonuçlarla İsrail'in baş başa bırakılması." ifadesini kullandı.

NETANYAHU'NUN ABD ZİYARETİNDE TUĞGENERAL DE YER ALACAK

Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyarette İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Omer Tishler'in de heyette yer almasının beklendiği kaydedildi.

Tishler'in, Washington'da savunma ataşesinin bulunmaması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'i temsilen görüşmelere katılacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız

SON DAKİKA: İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız - Son Dakika
