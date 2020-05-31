- İsrail, Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı - Son Dakika

- İsrail, Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı

KUDÜS - İsrail, işgal altındaki Kudüs'ün Valisi Adnan Gays ve birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Filistin'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önde gelen isimlerinden Faysal Hüseyni için Kudüs'teki Beyt el-Şark binasının önünde anma töreni düzenlendi. Törene Kudüs Valisi Adnan Gays ve birçok Fetih Hareketi yetkilisi katıldı. İsrail güçleri tarafından anma törenine baskın düzenlenerek Vali Adnan Gays ve birkaç kişi gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltına alınanların sorgu merkezine götürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önde gelen isimlerinden Faysal Hüseyni 31 Mayıs 2001'de Kuveyt'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.