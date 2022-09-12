İsrail mahkemesi Filistinli gazetecinin tutukluluk süresini uzattı - Son Dakika
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İsrail mahkemesi Filistinli gazetecinin tutukluluk süresini uzattı

12.09.2022 17:33
İsrail mahkemesi Filistinli gazetecinin tutukluluk süresini uzattı

İsrail mahkemesi, sosyal medyadan "kışkırtıcı paylaşımlar" yapmakla suçladığı Kudüslü gazeteci Lema Goşe'nin tutukluluğunu uzattı.

İsrail mahkemesi, sosyal medyadan "kışkırtıcı paylaşımlar" yapmakla suçladığı Kudüslü gazeteci Lema Goşe'nin tutukluluğunu uzattı.

"Sosyal medya paylaşımları üzerinden kışkırtmada bulunma" ve sözde "terör örgütleriyle bağlantılı olma" suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan 30 yaşındaki Filistinli gazetecinin duruşması, Batı Kudüs'teki Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Goşe'nin avukatı Nasır Avde, duruşma sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahkeme heyetinin, Filistinli gazetecinin tutukluluk halini gelecek pazar gününe (18 Eylül) kadar uzattığını duyurdu.

Avde, "İsrail Savcılığının da tutukluluk halinin duruşmanın sonuna kadar uzatılması talebinde bulunduğunu" kaydetti.

"Çocuklarımı istiyorum"

Öte yandan Goşe, İsrail güvenlik görevlileri tarafından, elleri ve ayakları zincirli olarak mahkeme salonuna getirildi.

Goşe, bu sırada kameralara, "çocuklarımı istiyorum" diye seslendi.

İki çocuk annesi Goşe, gazetecilik mesleğinin yanı sıra, Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesinde yüksek eğitim görüyor.

İsrail polisi dün yaptığı yazılı açıklamada, "Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, zanlının serbest bırakılan (Filistinli) tutuklularla röportaj yaptığı ve bu paylaşımları sosyal medyada yayınladığı ortaya çıktı." ifadelerine yer vermişti.

Goşe ayrıca, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli aktivistlerin resimlerini yayınlamakla suçlanmıştı.

Kızlarına yönelik suçlamaları reddeden Goşe'nin ailesi, yöneltilen suçlamaların "basın ve ifade özgürlüğüne saldırı" olduğunu duyurmuştu.

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Kaynak: AA

İsrail, Kudüs, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail mahkemesi Filistinli gazetecinin tutukluluk süresini uzattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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