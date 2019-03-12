Son Dakika Haberleri: İsrail Polisi Mescid-i Aksa'nın Kapısında Namaz Kılanlara Saldırdı

İsrail Polisi Mescid-i Aksa'nın Kapısında Namaz Kılanlara Saldırdı

1 saat önce

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapısında yatsı namazı kılan Filistinlilere saldırdı.

İsrail Polisi Mescid-i Aksa'nın Kapısında Namaz Kılanlara Saldırdı, System.String[]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapısında yatsı namazı kılan Filistinlilere saldırdı.

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasıyla başlayan gerginlik namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırılarıyla devam ediyor. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Bab El-Asbat kapısında yatsı namazı kılan Filistinlileri dağıttı.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde yaralanan 4 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İsrail polisi bugün, öğle namazının ardından Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmış, ikindi ve akşam ezanlarının okunmasına izin vermemişti. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:13 Kaynak: İHA

Doğu Kudüs, Aksa, İsrail, 3. Sayfa
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