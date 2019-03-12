İsrail Polisi Mescid-i Aksa'nın Kapısında Namaz Kılanlara Saldırdı
1 saat önce
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapısında yatsı namazı kılan Filistinlilere saldırdı.
İsrail
polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs
'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa
'nın kapısında yatsı namazı kılan Filistinlilere saldırdı.
İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasıyla başlayan gerginlik namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırılarıyla devam ediyor. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Bab El-Asbat kapısında yatsı namazı kılan Filistinlileri dağıttı.
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde yaralanan 4 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
İsrail polisi bugün, öğle namazının ardından Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmış, ikindi ve akşam ezanlarının okunmasına izin vermemişti. - KUDÜS
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:13 Kaynak: İHA
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