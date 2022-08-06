Bu esnada bölgede bulunan Liberya bandıralı 'Philipp Oldendorff' adlı gemi henüz bilinmeyen bir nedenle 'SSI PROVIDENCE' adlı gemiye doğru sürüklenmeye başladı.

İstanbul Ahırkapı mevkiinde 2 gemi çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, gemiye erzak yükleyen çalışanların iki gemi arasında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Boğazı'nda 2 gemi çarpıştı, çalışanlar arada kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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