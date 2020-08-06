İstanbul Antik Sanat'tan çevrim içi müzayede - Son Dakika

İstanbul Antik Sanat tarafından "Hat, Resim ve Tesbih Müzayedesi", yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak düzenlenecek.

Parçaların çevrim içi incelenmesi imkanını sağlayan ve 9 Ağustos'ta açık arttırma usulüyle satışa sunulacak müzayedede değerli ve seçkin eserler, sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

256 parçanın yer aldığı müzayede, özellikle Hat Sanatı ve Çağdaş Hilye-i Şerifler ile ilgili oluşturulan koleksiyonları sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Çevrim içi gerçekleşecek müzayede için hazırlanan web sitesinde eserlere ait detaylı görüntü, sertifika ve bilgiler yer alıyor.

Talipliler eserlere siteden bakarak önceden pey (teklif) verebilecekler ancak önceden belirtilen tarih ve saatte canlı olarak eserleri almak için yarışacak ve satın almayı gerçekleştirebilecekler.

Farklı dönemlere ait resim, hat, ebru ve tespihlerin sergilendiği müzayedede, Meryem Nevruzi, Cevad Huran, Fuad Başar, Prof. Dr. Fevzi Günüç, Said Abuzeroğlu, Hasan Çelebi, Ali Toy, Prof. Dr. Ali Alparslan, Ahmet Bursalı, Avni Nakkaş, Meysem Haduman, Ferdin Velizade, Abdülfettah Efendi gibi önemli sanatçıların eserleri görücüye çıkıyor.

Müzayededeki önemli eserler arasında yer alan Sabri Berkel imzalı "Yoğurtçu" tablosu 130 bin Lira, Selahattin Kara imzalı "Kudüs" tablosu 70 bin Lira ve Mim Sarım imzalı "Peyzaj" tablosu 75 bin Lira fiyatıyla satışa açılıyor.

Mehmet Çebi tarafından kurulan İstanbul Antik Sanat'ın düzenleyeceği canlı müzayede pazar günü saat 15.00'te https://www.istanbulantiksanat.com/muzayede/5708/i-online-hat-resim-ve-tesbih-muzayedesi adresinde başlayacak.

Her lotun ekranda kalma süresinin 20 saniye olduğu belirtilirken, lotların sıra ile satışa çıkacağı ve son 10 saniyede teklif gelmesi halinde her lotun 20 saniye daha uzayacağı belirtildi.