İSTANBUL AVCILAR'DA HALI YIKANAN İŞYERİ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL AVCILAR'DA HALI YIKANAN İŞYERİ ALEV ALEV YANDI

01.03.2022 10:15

İSTANBUL AVCILAR'DA HALI YIKANAN İŞYERİ ALEV ALEV YANDIİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da halı yıkanan iş yerinde elektrik sisteminin kısa devre yapmasından kaynaklanan yangın çıktı.

İSTANBUL AVCILAR'DA HALI YIKANAN İŞYERİ ALEV ALEV YANDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da halı yıkanan iş yerinde elektrik sisteminin kısa devre yapmasından kaynaklanan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında iş yeri küle döndü.

Yeşilkent Mahallesi G-753 Sokak'ta bulunan ve halı yıkanan iş yerinde saat 07.00 sıralarında elektrik sisteminin kısa devre yapmasından kaynaklanan yangın çıktı. Durum itfaiyeye bildirildi. Avcılar İtfaiyesi ekipleri yükselen alevleri kısa sürede söndürdü. Yıkamaya getirilen halıların yanı sıra yıkamada kullanılan bazı makineler de hasar gördü. Yangında iş yeri küle döndü.

Görgü tanığı bir kadın, "Sabah patlama sesleri duyduk. Ardından halı yıkama atölyesi alevler içerisinde kalarak yanmaya başladı" dedi.

İSTANBUL AVCILAR'DA HALI YIKANAN İŞYERİ ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL AVCILAR'DA HALI YIKANAN İŞYERİ ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL AVCILAR'DA HALI YIKANAN İŞYERİ ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL AVCILAR'DA HALI YIKANAN İŞYERİ ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL AVCILAR'DA HALI YIKANAN İŞYERİ ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL AVCILAR'DA HALI YIKANAN İŞYERİ ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL AVCILAR'DA HALI YIKANAN İŞYERİ ALEV ALEV YANDI

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Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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