İSTANBUL-BAĞCILAR'DA RAMAZAN DAVULCULARINA UDUYLA EŞLİK ETTİ - Son Dakika
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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA RAMAZAN DAVULCULARINA UDUYLA EŞLİK ETTİ

07.04.2022 15:01

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 'Sahur Devriyesi' programına katılan oyuncu Sami Çelik, davulculara uduyla eşlik etti.

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 'Sahur Devriyesi' programına katılan oyuncu Sami Çelik, davulculara uduyla eşlik etti. Vatandaşları uduyla sahura kaldıran Çelik, vatandaşların isteği doğrultusunda şarkılar söyleyerek müzik ziyafeti sundu.

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Sahur Devriyesi'nin dün geceki konuğu sanatçı Sami Çelik ile sunucu Seher Kılıç oldu. Devriye aracıyla Fatih Mahallesi'ne gelen ünlü isimler, burada davulcularla buluştu. Çelik, yanında getirdiği uduyla davulculara eşlik etti. Ud sesiyle sahura kalkan vatandaşlar, karşılarında ünlü sanatçıyı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kılıç balkonda kendilerini el sallayanlarla sohbet ederken Çelik de gelen şarkı isteklerini seslendirdi. Mini bir konser havasında geçen programda mahalle sakinleri renkli bir sahur gecesi yaşadı.

RAMAZAN PİDESİ DE İKRAM EDİLDİ

İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan program yoğun ilgi gördü. Sosyal medya takipçileri Sahur Devriyesi'ne çok sayıda beğeni ve mesaj gönderdi. Apartmanlardan sepetlerini sarkıtan ilçe sakinlerine Ramazan pidesi de ikram edildi. Çok güzel bir Ramazan gecesi geçirdiklerini söyleyen Kılıç ile Çelik de organizasyondan dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkürlerini iletti.

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA RAMAZAN DAVULCULARINA UDUYLA EŞLİK ETTİ
İSTANBUL-BAĞCILAR'DA RAMAZAN DAVULCULARINA UDUYLA EŞLİK ETTİ
İSTANBUL-BAĞCILAR'DA RAMAZAN DAVULCULARINA UDUYLA EŞLİK ETTİ

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Sanatçı Sayım'dan türkü çalışmasına pop yorum Sanatçı Sayım'dan türkü çalışmasına pop yorum

Bağcılar Belediyesi, Sami Çelik, Bağcılar, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAĞCILAR'DA RAMAZAN DAVULCULARINA UDUYLA EŞLİK ETTİ - Son Dakika


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