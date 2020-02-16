İstanbul barajlarının doluluk oranı arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul barajlarının doluluk oranı arttı - Son Dakika

İstanbul barajlarının doluluk oranı arttı

6 saat önce

İstanbul'da son yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı.

İstanbul'da son yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı. AKOM verilerine göre yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son yagˆıs¸larla birlikte yüzde 60'lara çıktı.

Şubat ve ilkbahar aylarında beklenen yağıslarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yeterli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Verilere göre, son yağışlarla birlikte İstanbul'un barajlarının tuttuğu su miktarı 532 milyon metreküp oldu.

Son rakamlara göre,barajlardaki doluluk oranları şu şekilde:

DARLIK BARAJI: YÜZDE 90,13

ÖMERLİ BARAJI: YÜZDE 87,29

ELMALI BARAJI: YÜZDE 86,02

ALİBEYKÖY BARAJI: YÜZDE 62,77

TERKOS BARAJI: YÜZDE 51,88

SAZLIDERE BARAJI: YÜZDE 44,87

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI : YÜZDE 40,60

PABUÇDERE BARAJI : YÜZDE 4,43

(İHA)

İstanbul barajlarının doluluk oranı arttı

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Putin posteri asılmasına izin verilmedi
İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 19 Mayıs'ta açılacağını duyurdu İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 20:57:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul barajlarının doluluk oranı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]