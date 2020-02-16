İstanbul barajlarının doluluk oranı arttı - Son Dakika

İstanbul'da son yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı. AKOM verilerine göre yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son yagˆıs¸larla birlikte yüzde 60'lara çıktı.

Şubat ve ilkbahar aylarında beklenen yağıslarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yeterli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Verilere göre, son yağışlarla birlikte İstanbul'un barajlarının tuttuğu su miktarı 532 milyon metreküp oldu.

Son rakamlara göre,barajlardaki doluluk oranları şu şekilde:

DARLIK BARAJI: YÜZDE 90,13

ÖMERLİ BARAJI: YÜZDE 87,29

ELMALI BARAJI: YÜZDE 86,02

ALİBEYKÖY BARAJI: YÜZDE 62,77

TERKOS BARAJI: YÜZDE 51,88

SAZLIDERE BARAJI: YÜZDE 44,87

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI : YÜZDE 40,60

PABUÇDERE BARAJI : YÜZDE 4,43

(İHA)