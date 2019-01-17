İstanbul Bbsk, Cev Kupası'na 8'li Finaller Turu'nda Veda Etti
8 dakika önce
SALON: Melina MerkouriHAKEMLER: Philippe Enkerli, Sari KolehmainenOLYMPIACOS: Petreas, Tervaportti, Rauwerdink, Böhme, Schmitt, Aleksiev, Daridis (L), Stefanou (L) (Christofidelis, Zoupani, Smaragdis, Stivachtis, Koumentakis)İSTANBUL BBSK: Burak, Berkan, Metin, Gökhan, İbrahim, Murat, Nuri...
SALON: Melina Merkouri
HAKEMLER: Philippe Enkerli, Sari Kolehmainen
OLYMPIACOS: Petreas, Tervaportti, Rauwerdink, Böhme, Schmitt, Aleksiev, Daridis (L), Stefanou (L) (Christofidelis, Zoupani, Smaragdis, Stivachtis, Koumentakis)
İSTANBUL BBSK: Burak, Berkan, Metin, Gökhan, İbrahim, Murat, Nuri (L) (Caner, Erdem (L), Kadir)
SETLER: 22-25, 26-24, 25-22, 25-19
SÜRE: 98 dakika (23, 28, 25, 22)
Türkiye'yi 2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde temsil eden İstanbul BBSK; 8'li Finaller Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiacos takımına konuk oldu. Pire'deki Melina Merkouri'de oynanan mücadeleyi 22-25, 26-24, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kaybeden İstanbul BBSK, CEV Kupası'na 8'li Finaller Turu'nda veda etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:08 Kaynak: DHA
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