İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA CEMAAT NAMAZDA SECDEYE GİDİNCE ÇANTAYI ÇALDI

BEYOĞLU'nda camide namaz kılan bir kişinin, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan çantası çalındı. Namazda secdeye gittiği sırada çantanın çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'ndaki Taksim Camii'ne akşam namazını cemaatle kılmak için gelen bir kişi, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan el çantasını yanı başına koydu. Namaza duran cemaatin arasında bulunan şüpheli, cemaatin secdeye gitmesini fırsat bilerek çantayı aldı. Şüpheli, çantayı aldıktan sonra camiden ayrıldı.

Namaz bittikten sonra çantasının yerinde olmadığı gören kişi, caminin güvenlik kameralarını izlediğinde, cemaatin secdeye gittiği sırada çantasının bir kişi tarafından çalındığını gördü. Polis Merkezi'ne giden kişi, çantasını çalan şüpheliden şikayetçi oldu.