Beyoğlu'nda bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı

12.08.2022 16:05

İstanbul Beyoğlu'nda darbedilen kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Beyoğlu'nda darbedilen kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde Serhat A'nın (20) darbedilerek bir araçla yol kenarına bırakıldıktan sonra öldüğünün anlaşılması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, kullandıkları aracın plakasından kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla H.Y, E.K, H.K, B.O. ve A.G'yi yakaladı.

Cinayetin borç meselesi nedeniyle işlendiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Beyoğlu'nda 20 yaşındaki Serhat Abik'i öldüren şüpheliler yakalandı Beyoğlu'nda 20 yaşındaki Serhat Abik'i öldüren şüpheliler yakalandı Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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