Emekliler için öyle bir maaş vaadinde bulundu ki gerçekleşirse milyonlar bayram eder

Kamera kaydını izleyen baba o anları sosyal medyadan paylaşıp isyan etti: Bulun bunu

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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