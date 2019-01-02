Son Dakika Haberleri: İstanbul- Beyoğlu'nda Otelde Yangın

İstanbul- Beyoğlu'nda Otelde Yangın

15 dakika önce

İstanbul- BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN (aktüel görüntü 1)Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHABeyoğlu Tepebaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.

İstanbul- Beyoğlu'nda Otelde Yangın, System.String[]
İstanbul- BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN (aktüel görüntü 1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında SPA merkezinde çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yanın nedeniyle otel müşterileri dışarıya çıkarıldı. Yangının çıktığı katta yoğun duman olduğu öğrenildi.

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:26 Kaynak: DHA

Tepebaşı, Beyoğlu, İstanbul, Güncel
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