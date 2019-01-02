İstanbul- Beyoğlu'nda Otelde Yangın
15 dakika önce
İstanbul- BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN (aktüel görüntü 1)Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHABeyoğlu Tepebaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.
İstanbul- BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN (aktüel görüntü 1)
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Beyoğlu Tepebaşı
'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında SPA merkezinde çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yanın nedeniyle otel müşterileri dışarıya çıkarıldı. Yangının çıktığı katta yoğun duman olduğu öğrenildi.
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:26 Kaynak: DHA
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