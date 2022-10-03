İBB, bundan böyle İstanbul'da evcil hayvanların sahipleriyle beraber yolculuk yapabileceğini duyurdu

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturularak toplu ulaşım araçlarında kedi, köpek ve kuşların sahipleriyle seyahat edebilme şartları yeniden düzenlendi.

5 KİLODAN FAZLA KÖPEKLER BELLİ SAATLERDE SEYAHAT EDECEK

Evcil hayvan sahiplerini sevindiren düzenlemeye göre metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilogramdan hafif köpekler, kediler ve kuşlar gün boyu, 5 kilogramdan fazla köpekler ise toplu ulaşımın yoğun olduğu 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapabilecek. Köpekler, ağızlık ve tasmalarıyla kediler, özel çantalarıyla kuşlar da kafesleriyle seyahat edebilecek.