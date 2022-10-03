İBB, bundan böyle İstanbul'da evcil hayvanların sahipleriyle beraber yolculuk yapabileceğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

İBB, bundan böyle İstanbul'da evcil hayvanların sahipleriyle beraber yolculuk yapabileceğini duyurdu

03.10.2022 14:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla alınan karar neticesinde bundan böyle toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanların sahipleriyle yolculuk yapabileceğini duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturularak toplu ulaşım araçlarında kedi, köpek ve kuşların sahipleriyle seyahat edebilme şartları yeniden düzenlendi.

5 KİLODAN FAZLA KÖPEKLER BELLİ SAATLERDE SEYAHAT EDECEK

Evcil hayvan sahiplerini sevindiren düzenlemeye göre metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilogramdan hafif köpekler, kediler ve kuşlar gün boyu, 5 kilogramdan fazla köpekler ise toplu ulaşımın yoğun olduğu 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapabilecek. Köpekler, ağızlık ve tasmalarıyla kediler, özel çantalarıyla kuşlar da kafesleriyle seyahat edebilecek.

İstanbul'da evcil hayvanlarla seyahat dönemi başlıyor
İstanbul'da evcil hayvanlarla seyahat dönemi başlıyor
YORUMLAR (1)
  • Resul Songul: Kardeşim hayvanla beraber yolculuk yapmaya çekinen korkan insanların hali ne kl olacak hatvan severim ama hayvanla yolculuk yapmak istemem sonucda korkan insanlar var onların hakları ne olacak Cevap Yaz 22 3 Yayından Kaldır
500
Sarıldı ve boynundan öpmek istedi! İBB Başkanı İmamoğlu zor anlar yaşadı Sarıldı ve boynundan öpmek istedi! İBB Başkanı İmamoğlu zor anlar yaşadı Sabiha Gökçen Metrosu'nun Maliyetini İbb Karşılayacak Sabiha Gökçen Metrosu'nun Maliyetini İbb Karşılayacak
Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, bundan böyle İstanbul'da evcil hayvanların sahipleriyle beraber yolculuk yapabileceğini duyurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:29 Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 18:39:37. #1.13#
SON DAKİKA: İBB, bundan böyle İstanbul'da evcil hayvanların sahipleriyle beraber yolculuk yapabileceğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement