İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturularak toplu ulaşım araçlarında kedi, köpek ve kuşların sahipleriyle seyahat edebilme şartları yeniden düzenlendi.
Evcil hayvan sahiplerini sevindiren düzenlemeye göre metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilogramdan hafif köpekler, kediler ve kuşlar gün boyu, 5 kilogramdan fazla köpekler ise toplu ulaşımın yoğun olduğu 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapabilecek. Köpekler, ağızlık ve tasmalarıyla kediler, özel çantalarıyla kuşlar da kafesleriyle seyahat edebilecek.
Son Dakika › Güncel › İBB, bundan böyle İstanbul'da evcil hayvanların sahipleriyle beraber yolculuk yapabileceğini duyurdu - Son Dakika