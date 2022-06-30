İstanbul'da 535 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 535 kaçak cep telefonu ele geçirildi

30.06.2022 09:52

İstanbul'da, yasa dışı yollardan yurda getirilen 535 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, yasa dışı yollardan yurda getirilen 535 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yaşa dışı yollardan yurda getirilen cep telefonlarını internet üzerinden piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine harekete geçti.

Cep telefonlarının gümrük kaydı yapılmadan yurda sokulduğunu tespit eden ekipler, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 535 cep telefonu ile 1500 şarj cihazı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen telefonlarda yapılan dijital incelemede, şüphelilerin IMEI numaralarını değiştirdikleri cep telefonlarının alışveriş sitelerinde orijinal olarak gösterildiği ve piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Şüpheliler, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 535 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 535 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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