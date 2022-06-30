Ele geçirilen telefonlarda yapılan dijital incelemede, şüphelilerin IMEI numaralarını değiştirdikleri cep telefonlarının alışveriş sitelerinde orijinal olarak gösterildiği ve piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Kaynak: AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 535 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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