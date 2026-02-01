İstanbul'da 870 Bin Euro'luk Dolandırıcılık - Son Dakika
İstanbul'da 870 Bin Euro'luk Dolandırıcılık

01.02.2026 10:49
E-posta dolandırıcılığı yapan U.A. yakalandı, suç ortakları için operasyon sürüyor.

İstanbul'da saat firmasının temsilcisine ait e-posta adresini kopyalayarak firmanın muhasebe birimine sahte fatura gönderen ve 870 bin euroluk dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli U.A. (33), Esenyurt'ta yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, polis suç ortaklarını yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da polise başvuran saat firması yetkilisi, şirket temsilcilerinden birine ait e-posta adresinin kopyalandığını, muhasebe birimine gönderilen sahte fatura doğrultusunda mailde belirtilen IBAN hesabına 870 bin 500 euro ödeme yapıldığını belirtti. İhbar üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, havale edilen paranın 550 bin euroluk kısmına bloke konuldu. Teknik takip sonucu paranın bir kısmını çektiği belirlenen ve kimliği tespit edilen şüpheli U.A., Esenyurt'ta otomobil içerisinde yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kendisini yönlendiren suç ortaklarının talimatıyla paranın 280 bin euroluk bölümünü bir döviz bürosuna teslim ettiğini, bu paranın kripto paraya çevrilerek soğuk cüzdanlara aktarıldığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde paranın 40 bin euroluk kısmıyla borçlarını ödediğini söylediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.A. adliyeye sevk edildi. Polis, şüphelinin suç ortaklarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Operasyon, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:34
