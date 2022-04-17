İstanbul'da akıl almaz olay: Elektrik kesildi sandılar, gerçeği görünce şoke oldular - Son Dakika
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İstanbul'da akıl almaz olay: Elektrik kesildi sandılar, gerçeği görünce şoke oldular

17.04.2022 10:04
İstanbul'da akıl almaz olay: Elektrik kesildi sandılar, gerçeği görünce şoke oldular

Kağıthane'de bir hırsız otoparkından girdiği binanın elektrik kablolarını kesersek çaldı.

Kağıthane'de bir hırsız otoparkından girdiği binanın elektrik kablolarını kesersek çaldı. Binada elektrik kesintisi olması üzerine ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, elektrik panosunu görünce şoke oldu. Kabloların çalındığının ortaya çıkması üzerine Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 26 suç kaydı olan ve çeşitli suçlardan aranan hırsızı hurdacıda kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, mahkemeye çıkartılan şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bina yöneticisi Nihat T. ve yardımcısı Muharrem A. saat 16.30 sıralarında apartman sakinlerinden elektrik kesintisi olduğu bilgisini aldı. Kesintinin kaynağını anlamak için otoparktaki elektrik panosunu kontrol etmeye giden yönetici ve yardımcısı gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Panoda bulunan kabloların kopartılıp çalınmış olduğunu gören yönetici, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucunda bir şahsın içeriye girerek binadaki elektrik kablolarını çaldığı tespit edildi.

Elektrik kesilince hırsızlık ortaya çıktı

Bunun üzerine Nihat T. güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmaları derinleştiren Sadabad Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, hırsızın emniyette 23 farklı suçtan kaydı bulunan Burak Çağatay Y. (27) olduğunu belirledi. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu da yapan Kağıthane polisi şahsın, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçu ile birçok ilçede hırsızlık suçundan aramadığını tespit etti.

Kağıthane polisi saatlerce bekleyerek yakaladı

Bunun üzerine sokakta çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın çaldığı malzemeleri Şişli İzzetpaşa Mahallesi'ndeki bir hurdacıya satabileceği bilgisini aldı. Hurdacının etrafında önlem alarak beklemeye başlayan Sadabad Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, yaklaşık 4 saat sonra hurdacıya geldiği görülen Burak Çağatay Y.'yi kıskıvrak yakaladı.

Hırsızın üzerinden metal yığını çıktı

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Üst aramasını yapan polis şahsın üzerinde ve yanında taşıdığı çantalarda 4 adet musluk, 1 adet pense, şerit metre ve çekiç gibi ağır metallerin bulunmasının yanı sıra modem, steteskop, buhar makinesi, blender, kumanda gibi çeşitli araç ve gereçler ele geçirdi. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Burak Çağatay Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Elektrik kesintisi oldu, bir baktık soyulmuşuz"

Yönetici yardımcısı Muharrem A., "Binamızda elektrik kesintisi oldu. Biz şebeke kaynaklı sandık ama aşağı inip kontrol edince tesisatın, topraklama hattının sökülmüş olduğunu gördük. Hırsız neredeyse 3 saat çalışmış burada. Biz enerji odasına girince fark ettik ki kapaklar falan açık, kablolar yok. O şekilde anladık ki soyulmuşuz. Sonra kamera kayıtlarına baktığımızda her şeyi net şekilde kameradan izledik. Hem bizim binayı hem de karşı binayı soymayı planlamış zaten. Bir oraya giriyor bir bizim buraya giriyor, bizden bunları oradan da bodrumdaki demirleri falan çalmış. Sırtında bir sırt çantası ve yakasında bir kartla rahat bir şekilde hareket ediyor. Kurumsal bir firmadan gelmiş gibi davranıyordu. Çünkü zaman zaman burada internet, elektrik ekipleri çalışma yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hırsızı olaydan sonra gördüm sohbet ettim"

"Biz görüntüleri izledikten sonra karakola gittik" diyen Muharrem A., "Ben orada da yöneticimiz Nihat beye 'bu hırsızlar buraya bir daha girmesinler biz karakoldayken' dedim ve dediğim de başımıza geldi. Karakoldayken karşı binadan aradılar ve tekrar hırsızın geldiğini söylediler. Biz polislere gereken kamera kayıtlarını, bilgileri verdik. Yakalanmış diye duyduk çok sevindik. Çünkü kabloların çalındığının ertesi günü ben apartmandan çıktığımda bu çocuğu karşı binanın merdiveninde dururken gördüm fakat görüntüden tanıyamadım. Yani hırsız olduğunu anlamadım. Siz bu binada mı oturuyorsunuz diye sorduğumda 'hayır' dedi neden duruyorsun o zaman kapıda dediğimde de 'Ben bu sokağın çocuğuyum' dedi. Daha sonra bizim sokağın seyyar hurdacısı geçerken onunla sohbet ettik. Binamızın soyulduğunu falan söyledim, o da bize katıldı bizimle sohbet etti. Sonra bu binanın başka bir çıkışı olup olmadığını sordu hurdacı da aşağıda olduğunu söyledi. Daha sonra çocuk kaçtı gitti. Sonra ben yöneticimiz Nihat Bey'e burada bir delikanlı ile konuştuğumu, hırsız olduğundan şüphelendiğimi söyledim. O da videoyu izleyince bu kişinin o hırsız olduğunu fark etti. Ben iyi ki de tanımamışım o an. Genç bir delikanlı sonuçta beni dövebilirdi de. Biz Kağıthane Sadabad Polis Merkezi Amirliğine gitmiştik. Sağ olsunlar onlar da hemen 3 ekip gönderdiler buraya. Araçlarını da buraya çekip mahallede çalışma yaptılar. Çünkü hırsızın eşkali de belli sonuçta. O esnada da bizim sokağın başındaki bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin'e kamera görüntülerini gösterip bu kişiyi tanıyıp tanımadığını sordum. O da tanıdığını, bu kişinin Çağatay olduğunu hatta dün onu elinde bir kova kablo ile adliyenin oraya götürdüğünü söyledi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Bu ne rahatlık: Akü hırsızları, hem sohbet etti hem de kaputu açtı Bu ne rahatlık: Akü hırsızları, hem sohbet etti hem de kaputu açtı Kağıthane'de bir garip hırsızlık: Bazılarını çaldı, bazılarının da ücretini ödedi...Hırsızlık anları kamerada Kağıthane'de bir garip hırsızlık: Bazılarını çaldı, bazılarının da ücretini ödedi...Hırsızlık anları kamerada

Polis Merkezi, Hırsızlık, Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da akıl almaz olay: Elektrik kesildi sandılar, gerçeği görünce şoke oldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da akıl almaz olay: Elektrik kesildi sandılar, gerçeği görünce şoke oldular - Son Dakika
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