İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından başta İstanbul olmak üzere çevre iller için şiddetli dolu uyarısında bulunulmuştu. Uyarıların ardından otomobillerinin zarar görmesini engellemek isteyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla önlemlerini aldı.

ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Şiddetli dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, bazı vatandaşların araçlarını koruma yöntemi ise ortaya ilginç kareler çıkardı. Kimi vatandaş aracının üzerini tahta masalarla kaplarken, kimisi ise çatı kaplama malzemesiyle korudu.

OTOPARKLARA KOŞANLAR DA OLDU

Otomobillerinin doludan zarar görmesini istemeyen vatandaşlar kendi yöntemlerini kullanarak hazırlanırken, bazı vatandaşlar ise işlerini garantiye almak isteyip otoparklara akın etti. Otoparklara olan talebin artması nedeniyle, Üsküdar ve Ümraniye'de bulunan İSPARK'a ait kapalı otoparklarda akşam saatlerinde araç kuyruğu oluştu.

İşte İstanbul'da dolu öncesi araç sahiplerinden ilginç kareler;