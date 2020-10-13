İstanbul'da "gürültü" cinayeti davası - Son Dakika

İstanbul'da "gürültü" cinayeti davası

13.10.2020 13:05
İstanbul'da

Büyükçekmece'de gürültü yapıldığı gerekçesiyle çıkan tartışma sonucunda, evinden av tüfeğiyle ateş açarak bir kişinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Büyükçekmece'de gürültü yapıldığı gerekçesiyle çıkan tartışma sonucunda, evinden av tüfeğiyle ateş açarak bir kişinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şaban Eksil, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Müşteki Eray Takniş, maktul Ahmetcan Avşar'ın babası Kadir Avşar, annesi Yasemin Avşar ve kız kardeşi Nur Sema Avşar ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Şaban Eksil, olay günü rahatsız olduğunu, gece 3-4 gibi yüksek sesli müzik duyunca dışarıdakilere gitmelerini söylediğini belirterek, "Onlar da 'Sana mı soracağız.' dediler. 'Ailemle yaşıyorum, gidin.' dedim. İçlerinden biri tuvaletini yaptı. Zorla aşağıya çağırdılar. Korkutmak için bir iki el ateş ettim. Bir, iki el daha ateş ettim. Kesinlikle onların üzerine ateş etmedim. Üzerlerine ateş etsem 150 bilye var, hepsi üzerlerine gelirdi. Vurmak istesem mesafe 10 metreydi. Salon balkonunun altındaydılar." ifadelerini kullandı.

Ateş ederken hedef gözetmediğini, olayın gerçekleştiği yerin karanlık olduğunu ileri süren Eksil, olay yerinin bulunduğu alana vakit geçirmek için gelenlerden rahatsızlık duyduklarını, polise ve belediyeye de ilettiklerini anlattı.

Duruşmada söz verilen müşteki Eray Takniş de olay günü arkadaşları Ahmetcan Avşar ve Erkan Durmuş'la manzarası olduğu için söz konusu bölgeye gittiklerini, arabada oturup, cep telefonundan müzik dinlediklerini söyledi.

Takniş, gürültü yapmadıklarını, aracın camlarının kapalı olduğunu belirterek, "Maktul Ahmetcan Avşar tuvaletini yapmak için arabadan indi. O dışarıdayken gürültü duyduk. Erkan Durmuş indikten sonra 2 el silah sesi duydum. Ben de arabadan indim. Erkan bana binayı göstererek, 'Yukarıdan küfrediyor.' dedi. Ben duymadım. Hemen sonrasında binadan üzerimize doğru ateş edildi. Arabayı çalıştırdım. Ahmetcan vurulduğunu söyledi. Peşimizden de ateş edildi. Yolda polisleri gördüm, durumu anlattım. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Maktul Ahmetcan Avşar'ın ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Şubat'ta Büyükçekmece'deki boş bir alanda maktul Ahmetcan Avşar ile müştekiler Erkan Durmuş ve Eray Takniş'in oturdukları, 50 metre mesafede ikameti bulunan sanık Şaban Eksil ile aralarında ses konusunda tartışma yaşandığı, sanığın tartışmanın üzerine müştekilerin ve maktulun bulunduğu alana doğru 5 el ateş ettiği belirtiliyor.

Av tüfeğine ait 5 iri saçmayla yaralanan Avşar'ın hayatını kaybettiği anlatılan iddianamede, sanık Şaban Eksil'in "kasten öldürme" ve 2 kez "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından müebbet ile 18 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Büyükçekmece, Bakırköy, Müzik, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'gürültü' cinayeti davası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 42'ye yükseldi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı
Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı         
12:55
Avustralya'da sigara artık doktor reçetesi ile alınabilecek Avustralya'da sigara artık doktor reçetesi ile alınabilecek         
12:23
"Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım         
11:34
Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar         
11:26
Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede         
11:05
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti         
10:12
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Sakarya'da maske takmayanlar üçüncü cezada karantina yurduna alınacak Sakarya'da maske takmayanlar üçüncü cezada karantina yurduna alınacak         
00:19
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 13:21:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da "gürültü" cinayeti davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei