İstanbul\'da Komşular Arasında Silahlı Kavga
04.02.2026 12:12
Arnavutköy'de iki komşu arasındaki husumet silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi tehdit ettiklerini iddia etti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki komşu arasında çıkan ve silahlı kavgaya dönüştüğü iddia edilen olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kendisine ateş açıldığını öne süren Recep Ünsal, yaşananları anlatarak uzun süredir tehdit edildiğini söyledi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde iddiaya göre, H.E. ile komşusu Recep Ünsal arasında bir süredir devam eden husumet, tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüştü. H.E.'nin tabancayla ateş açtığı öne sürülürken, olay yerine sevk edilen Yunus polis ekipleri tarafları etkisiz hale getirerek polis merkezine götürdü. Ateş açtığı iddia edilen şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken. Kurşunlardan kaçmak için çatıya çıkan Recep Ünsal yaşanılanları anlattı.

"Silahı çekti, 3-4 el ateş etti"

Olayda kendisine ateş açıldığını iddia eden Recep Ünsal, yaklaşık altı aydır aynı yerde oturduğunu belirterek, komşusuyla uzun süredir sorun yaşadıklarını söyledi. Ünsal, "Daha önce defalarca polis geldi. Elektrik, su, gürültü gibi konularda sürekli şikayet edildim ama yapılan kontrollerde bir sorun çıkmadı. Evden çıkmam isteniyordu. Evi boşaltmaya, anteni sökmeye gittiğim sırada silahını çekti. 3-4 el ateş etti. Bu yaralama değil, resmen öldürmeye teşebbüstü" dedi.

Dört çocuğu olduğunu vurgulayan Ünsal, "Allah'tan isabet etmedi. İsabet etseydi bugün hayatta olmayabilirdim. Çocuklarım var. Daha önce de çocuklarımla tartıştı, kızımın üzerine taş attı. Güvenliğim için kamera bile takmak zorunda kalmıştım" diye konuştu.

"Tehditler sürüyor" iddiası

Ünsal, olay sonrası tehditlerin sürdüğünü de iddia ederek, "Arabamın plakasını etrafa dağıttığını, iş yaptığım yerlerde beni tehdit ettiğini duyuyorum. Birazdan tekrar karakola gidip ifademi vereceğim. Gerekli tüm belgeleri savcılığa sundum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Kavga, Olay, Suç, Son Dakika

